Realmonte, in scena la commedia “Il Segreto del Principe di Casadoro” di Aristotele Cuffaro.

Dopo essersi esibiti in diversi comuni della sicilia, la Compagnia Nino Martoglio approda al Teatro Costabianca di Realmonte Domenica 26 Agosto alle ore 21.30 con la commedia brillante in due atti “Il Segreto del Principe di Casadoro” di Aristotele Cuffaro.

Trama :

Del principe andato in guerra non si hanno più notizie. La sua fidanzata in sua assenza instaura una relazione d’ amore con il cugino Sindaco di Solasicca. Dopo 5 anni, inaspettatamente, il principe ritorna dalla guerra ed i familiari fanno di tutto per avere rivelato il luogo dove si trova il brillantino lasciato in eredità dal nonno per poterlo scambiane in denaro per la costruzione di una scuola a Solasicca.