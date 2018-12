Realmonte, panico in città: fuga di gas in cucina fa scoppiare incendio

Connect on Linked in

Una giornata di paura quella vissuta ieri a Realmonte, paese in provincia di Agrigento.

In un appartamento sito in via Rina pare che verso l’alba sia scoppiato un imponente incendio a causa della fuoriuscita di gas da una bombola che avrebbe fatto innestare una reazione tale da far divampare le fiamme all’interno della cucina dell’abitazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco i quali avrebbero provveduto a far evacuare gli inquilini e a domare l’incendio che aveva già fatto imponenti danni a mobili e suppellettili, oltre a far esplodere i vetri della cucina.

Di Pietro Geremia