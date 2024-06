Il Comune di Realmonte ha sollecitato il Prefetto di Agrigento e l’ANAS per ottenere l’approvazione all’installazione di un autovelox presso il bivio Nord di Realmonte, sulla SS. 115 Sud Occidentale Sicula, come misura temporanea in attesa della realizzazione di una rotatoria.

Questa richiesta, avanzata dall’amministrazione guidata dal sindaco Avv. Sabrina Lattuca, mira a incrementare la sicurezza stradale riducendo la velocità dei veicoli su un tratto ritenuto pericoloso.

Inoltre, il 22 febbraio, durante un incontro in prefettura, il sindaco ha proposto di rendere operativa la strada ex ASI per alleggerire il traffico sulla SP68, promuovendone l’uso esclusivamente turistico.

Questa mossa, oltre a ridurre la pericolosità, intende preservare la SP68 per il turismo, deviando i mezzi pesanti su un’altra arteria.

Un prossimo incontro, previsto per il 5 marzo 2024, discuterà ulteriori soluzioni, tra cui l’utilizzo di una strada alternativa per alleviare il traffico sulla SP68.

“Ringrazio Sua eccellenza il Prefetto- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca-per avere convocato un tavolo tecnico in Prefettura in presenza di Anas e Libero consorzio per la risoluzione delle criticità che insistono sulla ss115, attendendo così, le nostre richieste.

È stato proposto anche di inserire, ai punti dell’ordine del giorno del prossimo incontro fissato per il 5 marzo 2024, l’utilizzo della strada che congiunge Punta Grande alla strada della miniera, al fine di deviare il transito veicolare sulla predetta arteria e sgravare la SP68 ”.