Realmonte, Scala dei Turchi interdetta fino ad Aprile

Dopo un’importante riunione avvenuta a Palermo nella mattinata di ieri è arrivata l’inevitabile decisione del sindaco di Realmonte di chiudere alla pubblica fruizione la Scala dei Turchi.

La limitazione, che avrà la durata di 3 mesi e finirà dunque ad Aprile, è stata imposta non solo per via dell’incontrollato assalto di turisti ed altri fruitori del litorale ma sopratutto a causa dei rischi connessi alla pericolosità oggettiva del sito ed a seguito delle imponenti frane documentate in tantissime occasioni da parte dell’Associazione ambientalista Mareamico.

Di Pietro Geremia