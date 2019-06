Realmonte, sequestrato chiosco abusivo alla Scala dei Turchi

Print This Post

Continua l’imperterrita sorveglianza al patrimonio costiero agrigentino.

Nela giornata di ieri gli uomini della Guardia costiera di Porto Empedocle hanno sequestrato un cantiere sito nelle vicinanze della Scala dei Turchi a Realmonte su cui sarebbe dovuto nascere un chiosco.

Stando a quanto scritto nella nota di sequestro preventivo, emesso dalla Procura di Agrigento, pare che si stessero realizzando delle opere in cemento armato entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia e in difformità del permesso a costruire rilasciato dal Comune di Realmonte, relativo all’esecuzione di opere di consolidamento, con opere di rinaturalizzazione e realizzazione di una struttura precaria in legno.

A far partire le indagini sarebbe stata una segnalazione dell’associazione ambientalista MareAmico da sempre posta a tutela di un importante sito di particolare pregio ambientale e paesistico quale è la Scala dei Turchi.

Di Pietro Geremia