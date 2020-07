Realmonte, tutela della Scala dei Turchi: in arrivo servizio civico

Connect on Linked in

A mali estremi, estremi rimedi.

Nonostante l’impressionante mole di appelli, avvisi, cartellonistica e pioggia di multe sembra che continuano senza sosta gli assalti alla Scala dei Turchi di Realmonte.

Per tali motivazioni il Comune sito nella provincia di Agrigento ha deciso di avviare un servizio civico che si occuperà di fornire indicazioni ai bagnanti circa la delicatezza del litorale e dunque invogliare il rispetto dello stesso evitando di portarsi via qualche pietra “ricordo” o semplicemente evitando di scavalcare le recinzioni ed arrampicarsi pericolosamente sul costone solo per la voglia di una foto da mostrare in pubblico.

Di Pietro Geremia