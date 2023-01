L’assolata giornata estiva e lo splendido scenario della Scala dei Turchi di Realmonte, hanno dato il via al nuovo anno per i tantissimi partecipanti alla II edizione di “Un tuffo alla Scala dei Turchi”, sulla Costa del Mito.

L’iniziativa inserita nel cartellone degli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale durante il periodo natalizio è stata organizzata dall’associazione Mareamico Agrigento con la DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi.

Famiglie,bambini,turisti, numerosi sono accorsi nella spiaggia ai piedi dello sperone di marna bianca, appuntamento che ha aperto il 2023 con temperature superiori alle medie stagionali, godendo del bellissimo mare e delle acque cristalline.

Presenti anche i ragazzi del Sanleone Surf Tribe, del club Paradise Agrigento e del Surf School Porto Empedocle, che hanno coinvolto presenti ed i numerosi turisti, mettendo a disposizione i sup, per un giro attorno allo specchio d’acqua antistante lo sperone di marna bianca. Un’esperienza che ha coinvolto veterani del mare, principianti e tante famiglie, finalizzata alla valorizzazione degli incantevoli siti della Costa del Mito che va da Selinunte a Gela e promozione del turismo destagionalizzato

“ In Sicilia è veramente state tutto l’anno- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- oggi ne è la dimostrazione. Siamo alla seconda edizione di una bellissima iniziativa che promuove il territorio, offrendo la possibilità di un turismo destagionalizzato.

" In Sicilia è veramente state tutto l'anno- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- oggi ne è la dimostrazione. Siamo alla seconda edizione di una bellissima iniziativa che promuove il territorio, offrendo la possibilità di un turismo destagionalizzato.

L'amministrazione comunale ha subito accettato la proposta avanzata da alcune associazioni tra cui Mareamico, con l'auspicio che ci siano sempre più persone che vengono a fruire di queste meravigliose spiagge per altro vicino a uno dei siti naturalistici più belli che il mondo ha, la Scala dei Turchi" .

“ Una bellissima tradizione che si rinnova qui alla Scala dei Turchi- dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi- perla della Costa del Mito che va da Selinunte a Gela, dove l’estate dura tutto l’anno. Grande mare, grande cultura. Abbiamo i monumenti, le feste, il divertimento, la gastronomia ci possono veramente venire a trovare tutto l’anno. Vi aspettiamo sulla Costa del Mito” “Mareamico da anni- spiega Claudio Lombardo,responsabile Mareamico Agrigento- si batte sia per la pubblicizzazione della Scala dei Turchi sia per tutti i luoghi di interesse naturalistico. Certo, una giornata , quella odierna,che ci spinge a fare pure dello sport in questo sito che presto riceverà un riconoscimento internazionale”