Reddito di Cittadinanza: I Beneficiari si Impegnano nel Lavoro di Pulizia delle Strade

La prossima settimana, a Favara, prenderà il via il primo progetto dedicato all’impiego dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, noti come PUC, in attività a vantaggio della comunità. Un gruppo di 8 cittadini sarà coinvolto in interventi di pulizia e spazzamento, collaborando con gli operatori ecologici.

Questo risultato è frutto di un lungo lavoro burocratico da parte degli uffici comunali, ai quali rivolgiamo i nostri ringraziamenti, e del Distretto Socio Sanitario.

Secondo l’assessore alla solidarietà sociale, Antonella Morreale, e il sindaco Antonio Palumbo, questo progetto conferisce piena dignità a coloro che, sostenuti dallo Stato, desiderano restituire alla collettività attraverso il proprio impegno lavorativo.

Ottenere questo risultato è stato un processo complesso per i Comuni, a causa di varie sfide legislative e non solo. Ora rimaniamo in attesa di chiarimenti da parte del Ministero riguardo all’utilizzo di queste risorse umane anche per il 2024.