Chi presenterà la domanda per il reddito di cittadinanza tra il 6 e il 31 marzo avrà una risposta dall’Inps tra il 26 e il 30 aprile:

se la domanda sarà accolta a maggio partirà il pagamento. Lo ha spiegato la Consulta dei Caf nella conferenza stampa che ha seguito l’ok alla pre-accordo con l’Inps.

La risposta arriverà per sms o per e-mail. Se la domanda verrà accolta arriverà un messaggio da Poste per la consegna della carta.

Sul Reddito di cittadinanza dal 6 marzo «I Caf sono pronti a dare informazioni, orientamento e assistenza e anche ad ammonire i cittadini sui rischi», visto che «ci sono cose da autocertificare», spiega il coordinatore della Consulta dei Caf, Mauro Soldini, nel corso della conferenza successiva all’approvazione del l’ipotesi di intesa con l’Inps.

Tutto organizzato quindi ma «un messaggio per i cittadini» c’è: «non venite tutti insieme il 6 marzo. Abbiamo – spiega Soldini – tempo come Caf fino al 15 aprile per inviare le domande»

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/economia/2019/03/04/reddito-di-cittadinanza-i-caf-a-maggio-i-primi-pagamenti-ma-non-venite-tutti-il-6-marzo-4d4252fb-a1a9-412b-92d5-2b8bee0d5a03/)