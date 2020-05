Reddito di emergenza, verso l’intesa in maggioranza: sarà a tempo determinato

Print This Post

Verso un’intesa nella maggioranza per l’approvazione del reddito di emergenza. Che “reddito” probabilmente non sarà. Potrebbe infatti prendere il nome di “Contributo di emergenza” per chiarire fin da subito che si tratta di una misura a tempo determinato.

Secondo quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza, si starebbe quindi per arrivare a sciogliere uno dei nodi principali del Decreto Maggio. Il nuovo sussidio, così come ipotizzato già dall’inizio, sarebbe quindi temporaneo e potrebbe essere erogato in due mensilità. Su quest’ultimo punto però sono ancora aperte le valutazioni e le possibili simulazioni.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/politica/2020/05/05/reddito-di-emergenza-verso-lintesa-in-maggioranza-sara-a-tempo-determinato-ea8da4d9-ded0-4066-b58f-a02b238360b6/)