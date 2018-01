Reddito di inclusione, record di domande in Sicilia

Connect on Linked in

Record di domande in Sicilia per il “Reddito di Inclusione”, la misura per contrastare la povertà entrata in vigore di recente.

All’Inps sono pervenute 75.885 domande accesso nel periodo fra il primo dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018.

Lo comunica l’istituto, aggiungendo che le regioni da cui sono state trasmesse il maggior numero di domande sono la Campania, con 16.686 (22%), e la Sicilia, con 16.366 (21,4%), seguite dalla Calabria, con 10.606 richieste (14%).

Superiori alle 5.000 le domande trasmesse da Lombardia e Lazio, rispettivamente 5.338 (7,0%) e 5.237 (6,9%). Nessuna richiesta, invece, da Puglia e Provincia Autonoma di Trento.