Reddito Energetico: un concreto mix di politiche sociali e sviluppo ecosostenibile per il nuovo PAESC

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del Consigliere Comunale PD, Angelo Cuva.

“Dopo l’approvazione all’unanimità della Mozione Canicattì Plastic Free, sempre nell’ambito delle iniziative sulla sostenibilità ambientale, ho depositato una mozione, sottoscritta da numerosi colleghi consiglieri, sull’istituzione del reddito energetico. Lo scorso mese abbiamo rinnovato l’adesione al Patto dei Sindaci ed a breve verrà avviato l’iter per la redazione del nuovo PAESC ovvero quell’insieme di azioni che l’Ente intende intraprendere al fine di compiere il proprio dovere per limitare il riscaldamento globale.

La mozione ha l’obiettivo di inserire, tra queste azioni, un fondo per l’installazione di impianti fotovoltaici domestici da destinare in comodato d’uso gratuito, tramite degli avvisi pubblici, ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE basso. Si tratta di un progetto pilota portato avanti da pochi comuni nel resto d’Italia grazie alla collaborazione con il GSE.

L’energia prodotta potrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità, mentre l’energia non utilizzata verrà immessa in rete mediante il contratto di scambio sul posto stipulato tra i singoli cittadini e il GSE. Al Comune verrà attribuito il diritto di percepire dal GSE il contributo in conto scambio.

Sabato scorso è stato approvato all’unanimità il Piano di Riequilibrio Finanziario. Un piano avente l’obiettivo di consolidare la situazione finanziaria dell’Ente nell’arco di venti annualità al massimo. Il piano adesso passerà al vaglio degli organi competenti i quali dovranno esprimersi sulla fattibilità. Si tratta di una procedura, rigorosamente disciplinata dalla norma, che si è resa necessaria al fine di evitare il dissesto finanziario.

Questa nuova fase verrà guidata, burocraticamente parlando, dal nuovo Segretario Generale, Dott. Panepinto, nella cui carriera sono note numerose e qualificate esperienze nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Al neo Segretario Panepinto vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”.