Regali di Natale, avanti tutta con una domenica di acquisti in più

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’aria natalizia ha ormai avvolto le nostre giornate. Se, da un lato, i centri storici dei si svuotano, dall’altro, si registrano dei dati positivi nei centri commerciali.

Lo shopping natalizio all’interno di tutti i centri commerciali presenti nell’hinterland etneo sembra andare a gonfie vele. E la conferma arriva dai diretti interessati. «Quest’anno abbiamo registrato una notevole voglia di vivere il Natale – spiega Milena Calì, direttrice de “Le Zagare” – la galleria commerciale è sempre frequentata e stiamo registrando dei dati positivi di vendita. In linea con quelli dello scorso anno.

Il trend conferma che il Natale è sempre sentito, soprattutto a ridosso del 25 dicembre. Gli acquisti non iniziano più con l’Immacolata, ma pochi giorni prima del Natale. Il black friday brucia un po’ i primi due weekend di dicembre, ma poi tutto si muove nelle ultime ore prima del Natale».

«Da quando il black friday ha preso piede in Italia – spiega Giuseppe Bella, shopping management del Centro Sicilia – abbiamo constatato che le settimane successive sono sempre difficili. Però, le aziende si stanno attrezzando con piccole promozioni da fare come ponte per il Natale.

Facendo un confronto con lo scorso anno, abbiamo un calendario più positivo. Abbiamo registrato dei dati positivi. Quest’anno, con il fatto che il Natale e il Capodanno saranno di martedì, si avrà un effetto positivo sui giorni precedenti. La proiezione commerciale di chiusura di fine dicembre, secondo i primi dati, dovrebbe essere più positiva rispetto lo scorso anno».

«Nell’aria si respira un clima natalizio maggiore rispetto gli altri anni – spiega il direttore de “I Portali” Fabrizio Di Bella – le attività commerciali vanno tutte abbastanza bene, perché Natale è il periodo migliore per il commercio. Dall’intimo in previsione del Capodanno ai giocattoli per i bambini. Si registrano importanti vendite anche per i dispositivi elettronici.

Tutte le attività commerciali subiscono il fascino del periodo natalizio. In questo periodo, ad arricchire la galleria commerciale abbiamo realizzato anche i mercatini di Natale che creano quell’ambientazione unica nel suo genere».

«Rispetto agli anni passati – spiega Dario Poeta, direttore marketing del Centro Sicilia – abbiamo una domenica commerciale in più. Questo è un dato importante. L’anno scorso il Natale è stato a ridosso della domenica. Quest’anno c’è più margine commerciale.

La scorsa domenica, ad esempio, è stata un po’ più lenta rispetto lo scorso anno ma è normale. Gli acquisti si svilupperanno da domani (oggi, per chi legge, ndr) in poi. Sicuramente un dato che stiamo registrando è la grande affluenza nei negozi esclusivi. Il Natale, oltre l’aspetto commerciale, deve essere quello della solidarietà e dell’aiutare concretamente il prossimo. Per questo motivo, abbiamo scelto di sostenere Telethon».

«Si respira un’aria molto positiva – spiega Alessandra Famoso, organizzatrice di eventi all’interno di vari centri commerciali – le persone sono disposte a fermarsi e a partecipare alle varie attività natalizie. C’è molta predisposizione. Rispetto gli anni passati, ho notato che non c’è neanche la fretta esasperata della clientela. Quest’anno sembra che tutto sia più rilassato. In diversi centri commerciali – continua la Famoso – abbiamo organizzato, per i bambini più bisognosi, la raccolta dei giocattoli che POI abbiamo consegnato alla Caritas. La risposta è stata molto positiva. Abbiamo trovato tanta disponibilità verso chi è meno fortunato di noi. Tanta sensibilità anche da parte dei bambini che hanno donato un proprio giocattolo».

«Amo molto il Natale come festa – spiega Manuela Santonocita, cliente dei centri commerciali – ma sono contraria ai regali e alla corsa dell’ultimo minuto. Un regalo va fatto quando ci si sente di farlo. Non per forza a Natale. Principalmente, il Natale è dei bambini e tutte le attenzioni devono essere rivolte a loro».

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/economia/211074/regali-di-natale-avanti-tutta-con-una-domenica-di-acquisti-in-piu.html)