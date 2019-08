Resuttano, cantiere si ferma per mancanza di muratori: hanno scelto il reddito di cittadinanza

Connect on Linked in

Niente inizio dei cantieri nel paese di Resuttano, in provincia di Caltanissetta.

A quanto pare infatti il Comune nisseno avrebbe chiesto la proroga di 60 giorni sull’inizio di alcuni lavori di pavimentazione di un tratto di via Tegolai sulla base del fatto che in molti avrebbero disertato i canteri di lavoro istituiti dall’amministrazione per intascarsi il reddito di cittadinanza che da diritto a 540 euro al mese per 18 mesi.

Una “paga” nettamente superiore e garantita per più tempo rispetto a quella garantita dal bando comunale che ha fatto optare comprensibilmente i circa 40 soggeti appartenenti alle fasce più deboli per il sussidio statale.