Ribera, apicoltura: corso pratico di primo livello

L’apicoltura è accessibile a tutti. È importante sottolineare che l’apicoltura potrebbe essere tanto un lavoro quanto una semplice passione o svago.

Oltre al classico prodotto , il miele, l’alveare ci dona anche la propoli, la pappa reale, il polline nonchè le api stesse per il servizio di impollinazione..ect le cui richeste nel mercato sono in costante aumento.

Gli sbocchi lavorativi nel settore non mancano. Per svolgere questa attività non occorrono grandi requisiti: un po’ di passione, coraggio di sbagliare, interesse e trasporto per il mondo della natura sono essenziali per vivere questa esperienza in modo piacevole.

Il corso è organizzato e tenuto dal dott. in scienze naturali Girolamo Barracco, noto apicoltore. La prima giornata di studio è prevista per sabato 28 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e poi dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la fattoria didattica Bassa Corte.

Durante questa prima giornata saranno affrontati tutti gli argomenti e le problematiche dell’apicoltura con l’ausilio di materiale audiovisivo e dell’attrezzatura specifica: dall’alveare, alla centrifuga, agli utensili speciali. La seconda giornata sarà quella di domenica 29 settembre, con inizio dell’attività sempre alle ore 9.00.

Sarà una mezza giornata dedicata alla pratica sul campo, ove la fattoria mette a disposizione degli alveari anche come laboratorio per le esercitazioni didattiche post-corso.

È possibile contattare il dott. Girolamo Barracco telefonando al numero 388 692 69 11, oppure inviando una mail all’indirizzo mimmo.barracco80@gmail.com pagina facebook: ”apimimmo”