Ribera, auto rischia di esplodere: evacuata la zona

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un’utilitaria di proprietà di un anziano improvvisamente prende fuoco allarmando i residenti di un quartiere di Ribera che hanno subito dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Lo stesso proprietario ha messo in agitazione tutto il quartiere iniziando a gridare poichè l’auto era alimentata a gas e, per via delle fiamme, rischiava di esplodere mettendo a rischio l’incolumità dei residenti.

Fortunatamente sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che prontamente, dopo che i carabinieri e la polizia hanno fatto sgomberare la zona, hanno spento il rogo scongiurando una probabile esplosione.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato