Ribera, cade dal tetto mentre lavora: grave un 60enne

Indagini in corso. I CC della locale Tenenza di Ribera hanno aperto un’indagine per cercare di capire cosa sia potuto accadere ieri pomeriggio in un cantiere situato in via Po quando F.A., un operaio 60enne, mentre era su un’impalcatura perde improvvisamente l’equilibrio facendo un volo di oltre 3 metri. Subito l’uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno successivamente chiamato i soccorsi del 118 che, giunti sul posto, hanno trasportato la vittima con un’ambulanza presso l’ospedale di Ribera dove i medici, constatando la gravità del caso, ne hanno disposto il trasferimento presso il Sant’Elia di Caltanissetta dove il 60enne riversa purtroppo in gravi condizioni.