Ribera, condannato a 5 mesi di carcere per aver danneggiato l’auto di una donna

“Chi rompe paga” dice un saggio proverbio popolare.



Lo sa bene il 54enne F.F. condannato dal giudice monocratico del Tribunale di Sciacca a 5 mesi di carcere per aver danneggiato l’auto di una donna di Ribera, in provincia di Agrigento.

A quanto pare l’uomo, in preda ad un forte stato d’ira per delle presunte frasi minacciose rivolte dalla donna a sua figlia, pare che abbia preso un piede di porco iniziando dunque a colpire violentemente l’auto della malcapitata, parcheggiata in una via del centro riberese.

Il dibattimento ha avuto luogo in men che non si dica dato che lo stesso imputato, tramite il suo difensore, aveva ammesso i fatti ancora prima dell’inizio del procedimento, facilitando dunque l’iter burocratico al giudice saccense il quale, oltre alla condanna a 5 mesi, ha condannato l’uomo pure al pagamento delle spese processuali.



Di Pietro Geremia