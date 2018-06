Ribera, dimentica di tirare il freno a mano e viene schiacciato dal trattore: 81enne in gravi condizioni

Connect on Linked in

Brutto incidente nelle campagne di Ribera. Stava facendo alcuni lavori a bordo di un trattore quando, sceso dal mezzo, viene travolto e schiacciato.

L’uomo, di 81 anni, non si era accorto di non aver inserito il freno a mano e quando ha visto il trattore avanzare verso di lui era già troppo tardi, il mezzo lo ha preso in pieno.

I soccorritori del 118, viste le condizioni in cui versava l’anziano, hanno allertato l’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove si trova ricoverato in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita. L’uomo è stato anche sottoposto ad intervento chirurgico.

Di Salvatore Gioacchin Cacciato

Foto d’archivio