Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla tenenza di Ribera hanno arrestato nella giornata di ieri un 46enne originario del posto per il reato di evasione.

L’uomo era già stato arrestato nei giorni scorsi in quanto resosi responsabile, in seguito ad una lite, dell’aggressione ai danni di un parente, motivo per il quale gli erano stati disposti i domiciliari in seguito all’udienza di convalida subita dinanzi al giudice del tribunale di Sciacca.

Di Pietro Geremia