Ribera, furibonda rissa tra extracomunitari: in gravissime condizioni un 23enne

Erano circa le 22:30 di sabato quando, in pieno centro in via Pellegrini di Ribera, scoppia una furibonda lite tra due gruppi di extracomunitari formati da due egiziani, tra i 18 e i 26 anni, e tre fratelli romeni, di 17, 21 e 23 anni, che se le sono date di santa ragione usando anche oggetti pericolosi come asce, coltelli e macete.

Nella rissa ad avere la peggio è stato il più giovane degli egiziani che è stato trasportato in ospedale dove si trova in gravissime condizioni a causa delle ferite riportate durante l’alterco, mentre gli altri due romeni sono stati operati nella notte ma non sono in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine, intervenute per sedare la rissa, hanno arrestato e tradotto nel carcere di Sciacca i due fratelli egiziani.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato