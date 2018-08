Ribera, gli bruciano l’automobile: barbara intimidazione a consigliere comunale

Connect on Linked in

Una barbara intimidazione ai danni del consigliere comunale di Ribera, Francesco Montalbano è avvenuta nelle notti scorse. A quanto pare, sembra che ignoti abbiano appiccato il fuoco all’automobile non solo dell’avvocato e assessore alle Polite Sociali del paese in provincia di Agrigento, ma anche a quella del fratello il quale risiede nello stesso stabile in via Alessandro Volta. Sull’ignobile gesto che ha dunque coinvolto l’ex presidente della Seus, la società regionale che gestisce le ambulanze del 118, indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri della stazione locale.

Di Pietro Geremia