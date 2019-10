Ribera, il cane abbia ripetutamente: vicino infastidito brucia portone del padrone

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una storia senza dubbio particolare quella avvenuta alcuni giorni fa a Ribera, paese in provincia di Agrigento.

Un uomo residente in una palazzina sita al centro di Ribera, pare abbia avuto la brillante idea di dare fuoco al portone di un’abitazione adiacente alla sua.

Il motivo dello scellerato gesto, che avrebbe potuto finire col bruciare l’intero appartamento e le zone limitrofe, sarebbe stata la presenza di un cane appartenente alla famiglia proprietaria del portone messo a fuoco in quanto pare abbaiasse continuamente.



Il fastidio provocato dai versi del quadrupede dunque sarebbe stato talmente insopportabile per il protagonista della vicenda da farsi giustizia da se utilizzando del liquido infiammabile che, fortunatamente, non avrebbe finito con il sviluppare una grosso incendio dato l’immediato intervento della famiglia residente nell’appartamento.

Una volta domate le fiamme e chiarita la situazione, il vicino piromane è stato denunciato agli uomini dell’arma dei carabinieri intervenuti sul posto.

Di Pietro

Geremia