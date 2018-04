Ribera, incendio danneggia due case disabitate

Print This Post

Una pasqua rovente per il paese di Ribera dove un incendio ha coinvolto due immobili disabitati.

Nel dettaglio, sembra che nella mattinata di Sabato, nel paese in provincia di Agrigento, i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e i carabinieri della tenenza di Ribera siano dovuti intervenire a causa di un rogo che ha coinvolto due palazzine in via Arno.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che le fiamme potessero dilagare anche nelle palazzine circostanti, abitate, permettendo quindi di evitare il peggio. Sulle cause che hanno scatenato le fiamme stanno indagando le forze dell’ordine, anche se le prime ipotesi sono quelle inerenti ad una possibile deflagrazione di gas per via del fatto che nella zona ci sarebbero case abitate abusivamente da extracomunitari.

Di Pietro Geremia