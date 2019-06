Ribera, incendio su Piana Grande: la precisazione di Girgenti Acque

Connect on Linked in

In seguito all’incendio verificatosi in località Piana Grande del comune di Ribera nei giorni scorsi, la Gestione Commissariale di Girgenti Acque ha confermato che è stato possibile intervenire sui luoghi con uomini e mezzi adeguati, con immediatezza, a seguito della casuale e purtroppo non immediata conoscenza dei fatti, causati da un incendio che ha danneggiato la conduttura. È stato dunque possibile limitare il danno grazie ad un intervento protrattosi durante le ore notturne, consistito nell’interruzione del flusso, prelievo e trasferimento del refluo tramite autoespurgo e ripristino della condotta.

Il danno, sarebbe stato causato dall’imprudenza di chi ha ammassato sterpaglie nel vallone che sono state incendiate; di tale circostanza la gestione commissariale si riserva di effettuare segnalazione alle autorità competenti.

L’auspicio è che si attui una proficua collaborazione tra cittadini e la gestione commissariale del Servizio Idrico Integrato, dando priorità alla tempestiva segnalazione di situazioni percepite come potenzialmente pericolose o di malfunzionamenti che possono provocare interruzioni del servizio, danni all’ambiente o ai beni privati o pubblici, al fine di consentire un intervento immediato; non limitandosi, come nel caso in specie, alla diffusione della notizia a mezzo dei social media.