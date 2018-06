Ribera, niente decreto regionale, stop ai fondi per gli sfollati delle case di via Fani

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Stop al contributo del Comune di Ribera alle 60 famiglie che, dal 2012, hanno dovuto lasciare le case popolari di Largo dei Martiri di via Fani, realizzate con cemento depotenziato. Non riceveranno, dal mese in corso, il contributo di 250 euro a famiglia.

Lo ha annunciato ieri il sindaco Carmelo Pace motivandolo con il fatto che senza il decreto regionale sono bloccate le somme che, nell’ambito del finanziamento dell’opera, sono stanziate per il Comune di Ribera.

«Senza il decreto – dice Pace – viene bloccato l’intero bilancio del Comune perché abbiamo bloccato in entrata parte del contributo, 600 mila euro. Intanto, abbiamo sospeso il pagamento del contributo ».

Fonte: gds.it

(http://agrigento.gds.it/2018/06/19/niente-decreto-regionale-stop-ai-fondi-per-gli-sfollati-delle-case-di-via-fani-a-ribera_871242/)