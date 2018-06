Ribera, perde la vita in un incidente stradale avvenuto a Firenze: aveva 22 anni

Print This Post

Tragico incidente stradale. Viaggiava a bordo del suo scooter tra le vie Mariti e via del Ponte di Mezzo a Firenze quando un 22enne di Ribera, Filippo Antonio Migliorino che lavorava come cuoco in un ristorante fiorentino intorno all’1:40 di notte, si è scontrato violentemente contro un’auto condotta da un uomo 57enne di Parma.

L’impatto è stato talmente violento da farlo volare per un paio di metri. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti subito dopo sul posto per cercare di salvare il ragazzo, purtroppo è morto sul colpo.

Maggiore chiarezza sarà fatta grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato