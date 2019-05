Ribera, razziata la casa di un agricoltore: indagini in corso

Print This Post

Rapina nei giorni scorsi in un’abitazione situata a Ribera dove, approfittando della momentanea assenza del proprietario di casa, un agricoltore di 42 anni, ignoti si sono intrufolati all’interno dell’abitazione portando via diversi attrezzi da lavoro per poi fuggire indisturbati .

E’ stata la stessa vittima, dopo il rientro, ad avvertire le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini avvalendosi anche dei filmati delle videocamere di sorveglianza installate sul posto nel tentativo di identificare i responsabili.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato