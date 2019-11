Ribera, ritrovato il corpo del medico scomparso Liborio Gambino

Connect on Linked in

Una ricerca culminata nel peggiore dei modi quella inerente alla

scomparsa del medico 83enne originario di Ribera Liborio Gambino.

L’uomo, ex primario nonché direttore sanitario dell’ospedale

“Fratelli Parlapiano”, era scomparso 3 giorni fa a bordo della propria

Mercedes dopo essersi recato in un bar del paese a prendersi un caffè.

Dopo 3 giorni di solerti ricerche poste in essere da parte dei soccorritori, a

notare il corpo del povero pensionato riverso a terra a poca distanza dalla sua

autovettura sarebbero stati alcuni cacciatori rinvenuto in contrada “Scirinda”,

lungo una strada che conduce al fiume Verdura.

Una volta allertate le forze dell’ordine, sul luogo del

ritrovamento si sarebbero precipitati i vigili del fuoco e gli uomini dell’arma

dei carabinieri i quali hanno avviato le indagini e i rilevamenti di rito atti

a determinare le cause della morte del medico.

Di Pietro Geremia