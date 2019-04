Ribera, scippi, furti e risse: la popolazione chiede interventi urgenti

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

È allarme furti, scippi e risse a Ribera, paese in provincia di Agrigento.

Nonostante i solerti controlli a tappeto messi avanti dagli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione, sembra che i malviventi continuino ad operare nel comune agrigentino.

L’ultimo episodio è avvenuto alcuni giorni fa quando un’anziana donna si è vista strappare di mano la propria borsetta da parte di un giovane che se la sarebbe poi data a gambe levate portandosi dietro un magrissimo bottino.

Non sono però solo gli scippi a preoccupare i riberesi. La popolazione locale sarebbe infatti preoccupata della presenza massiccia di extracomunitari, tunisini e marocchini in particolare, i quali pare che si rendano protagonisti di spaccio di hashish, incursioni notturne nelle scuole, di svariate risse a colpi di bottiglie o che prendano di mira le ambulanze del 118 come avvenuto la scorsa settimana.

I cittadini sono dunque esausti di tali misfatti e chiedono all’unanimità

un intervento esaustivo da parte delle autorità competenti.