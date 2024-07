In una pasticceria di Ribera, i carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestrato 22 chili di colombe pasquali e oltre 6 chili di creme pasticcere per mancanza di tracciabilità, rendendole potenzialmente non sicure per i consumatori.

Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato con una multa di 1.500 euro.

Questa azione fa parte di una serie di controlli igienico-sanitari nel settore alimentare, intensificati in vista delle festività pasquali, per assicurare il rispetto delle norme sulla tracciabilità alimentare e proteggere la salute pubblica.