Ribera, stende ambulante con un pugno: identificato l’aggressore

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di hanno arrestato nella giornata di ieri un uomo di origini senegalesi con l’accusa di lesioni personali gravi.

L’operazione dei militari sarebbe scattata in seguito alle indagini avviate in seguito alla brutale aggressione avvenuta alcuni giorni fa ai danni di un venditore ambulante marocchino il quale sarebbe stato ritrovato davanti ad un supermercato privo di sensi per via di un pugno sferrato dal proprio aggressore che si sarebbe successivamente dato alla macchia.

La fuga del sospettato non è durata che una manciata di giorni grazie alla solerzia dei carabinieri riberesi i quali, grazie alla visione di alcuni video registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona, sarebbero riusciti a risalire e ad arrestare il senegalese per poi condurlo in carcere su provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Sciacca.

Di Pietro Geremia