Era fuori casa nonostante il divieto di uscire.

Dopo essere stato messo in libertà lo scorso ottobre dalla Corte di Appello di Palermo, che lo ha sottoposto all’obbligo di firma per poi ritornare ai domiciliari perchè trovato in possesso di sostanze stupefacenti, S.A. ritorna nuovamente in carcere dopo che gli agenti, durante un controllo, lo hanno trovato fuori di casa in orari non consentiti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato