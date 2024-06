Santo Pitruzzella sottolinea l’importanza di adottare misure efficaci per prevenire ulteriori aggressioni nei confronti degli operatori sanitari, in seguito a un nuovo episodio di violenza.

Un’aggressione verbale ha avuto luogo in un ambulatorio di Medicina generale a Palma di Montechiaro, con una dottoressa come vittima.

Come presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento, Pitruzzella denuncia l’episodio come vigliacco e totalmente inaccettabile, esortando a un’azione rapida per proteggere la sicurezza dei medici.