In un gesto di vigilanza democratica e responsabilità civica, il Consigliere Comunale e Presidente dell’Assise cittadina di Canicattì, Domenico Licata, ha avanzato una formale richiesta di accesso agli atti concernenti la gestione della raccolta di plastica e metalli nella città.

Questa mossa si poggia su una base di preoccupazioni derivanti da recenti relazioni e verbali che evidenziano potenziali irregolarità nella gestione dei servizi ambientali e socioassistenziali.

Alla luce delle normative vigenti, che promuovono la trasparenza e il diritto di accesso agli atti amministrativi, la richiesta del consigliere Licata mira a gettare luce su diversi aspetti critici della gestione dei rifiuti.

Tra questi, spiccano la convenzione con la piattaforma di recupero designata per il trattamento di plastica e metalli, i dettagli economici legati ai contributi Conai per la raccolta di tali materiali, e le modalità di raccolta attualmente in uso.

La necessità di questa indagine emerge in un contesto dove l’Assessore Regionale ai rifiuti, l’on. Roberto Di Mauro, ha sollevato dubbi sull’efficacia della raccolta differenziata in Sicilia, evidenziando come, nonostante un incremento della raccolta differenziata, il volume di rifiuti indifferenziati rimanga costante, un fenomeno contraddittorio aggravato dal calo demografico.

Il consigliere Licata, facendo eco alle preoccupazioni sollevate a livello regionale, chiede trasparenza e chiarimenti su come Canicattì stia affrontando la sfida della gestione sostenibile dei rifiuti.

La sua richiesta include dettagli sulla selezione della piattaforma di recupero, i criteri adottati per la sua individuazione, e le condizioni economiche concordate per il trattamento dei materiali.

Questa iniziativa non solo riflette il dovere di controllo che i consiglieri comunali esercitano sulle attività amministrative, ma sottolinea anche l’importanza della partecipazione civica e della trasparenza in questioni che riguardano la tutela ambientale e la gestione dei servizi pubblici.

La risposta dell’amministrazione comunale a queste richieste sarà un indicatore cruciale della loro volontà di affrontare apertamente le problematiche ambientali e di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni che li rappresentano.

