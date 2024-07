Il 27 luglio segna una data storica per l’agricoltura italiana, in particolare per il settore vitivinicolo di Canicattì, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che riconosce il Consorzio dell’Igp per l’uva da tavola.

Questo riconoscimento, confermato dal Ministero dell’Agricoltura, è il risultato di un lungo processo di valutazione e rappresenta un significativo passo avanti nella tutela delle produzioni di qualità.

Il presidente del consorzio, Marsello Lo Sardo, esprime grande entusiasmo e orgoglio per questo traguardo, sottolineando la quasi totale rappresentatività delle uve certificate sotto la nuova IGP.

“È un onore essere alla guida di questo consorzio,” afferma Lo Sardo, “e desidero estendere un ringraziamento speciale a tutti i soci produttori che hanno creduto e supportato attivamente il progetto.”

Un ruolo chiave nel raggiungimento di questo obiettivo è stato svolto dalla dottoressa Rita Serafini, un’esperta nel settore dei consorzi di tutela e della valorizzazione delle produzioni DOP e IGP, che ha guidato il team attraverso l’iter di riconoscimento. La sua competenza e dedizione sono state fondamentali per il successo del progetto.

Il vice presidente Giovanni Giglia anticipa che, a partire da domani, il consorzio inizierà a operare attivamente per gestire le aree di competenza in maniera efficace ed efficiente.

“Il nostro impegno si concentrerà sulla responsabilità sociale, elemento chiave dello sviluppo sostenibile,” afferma Giglia. “Passione, dedizione e determinazione saranno i pilastri su cui costruiremo il successo di questa denominazione.”

Questo riconoscimento IGP non solo valorizza la qualità eccezionale dell’uva da tavola di Canicattì ma promuove anche pratiche di agricoltura sostenibile e responsabile, rafforzando l’immagine di questo prodotto sui mercati nazionali e internazionali.

La comunità di Canicattì e i suoi produttori possono ora guardare al futuro con rinnovato ottimismo e orgoglio per il riconoscimento ottenuto.