Per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia i Carabinieri di Riesi hanno arrestato un romeno di 38 anni.

Vittima dell’uomo violento sarebbe stata la moglie che, stanca dei soprusi, ha presentato una dettagliata denuncia. Le violenze – secondo l’attività d’indagine – andavano avanti da anni.

L’autorità giudiziaria di Caltanissetta ha emesso il provvedimento in tempi rapidissimi. La vittima, che fin da subito è stata assistita dai Carabinieri, informata dei Centri di assistenza e delle tutele esistenti, è stata trasferita in apposita struttura in località protetta. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Caltanissetta.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/caltanissetta/229097/riesi-violenza-sessuale-e-maltrattamenti-arrestato-un-trentottenne-dai-carabinieri.html)