Rifiuti, a Palermo solo due sportelli aperti al pubblico: è caos

Ressa infernale davanti agli uffici di via Monte San Calogero e via Cimbali, a Palermo.

Sono gli ultimi giorni prima della scadenza per il pagamento del saldo Tari e chi in questi giorni sta cercando di avere informazioni riesce a ottenere un appuntamento per fine gennaio.

Tutta colpa della decisione decisione di tenere aperte solo le circoscrizioni VI e VIII a discapito dei front office di piazza Giulio Cesare e via Ausonia, spiega Patrizia Abbate sul Giornale di Sicilia. Nessuna risposta arriva ai presidenti dei due quartieri dall’assessore al Decentramento. Nel frattempo nei due uffici decentrati sono arrivati i “totem” per le prenotazioni.