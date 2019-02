Rifiuti, a Porto Empedocle sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro

Connect on Linked in

I soldi che il Municipio aspettava da settimane, oltre 5 milioni di euro, sono stati stanziati.

Il decreto è del ministero dell’Interno e consiste nel riconoscere un’anticipazione di cassa per i Comuni in dissesto finanziario affinché possano utilizzare le somme per i pagamenti arretrati.

Soldi che per Porto Empedocle, in maniera particolare, non

sono soltanto una mano d’aiuto alle difficoltà, ma segnano un vero e proprio

addio all’emergenza rifiuti. Perché a Porto Empedocle, l’immondizia non viene

raccolta da lunedì 11 febbraio.

Ieri, dopo il secondo – nel giro di 24 ore – vertice in

Prefettura, gli operatori ecologici del consorzio di imprese

“Realmarina” s’erano, a dire il vero, rimessi al lavoro e avevano

iniziato a tamponare quella che è, appunto, una vera e propria emergenza

igienico-sanitaria.

