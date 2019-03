Rifiuti in fiamme a Palermo: da Borgo Nuovo a via Bonomo cassonetti bruciati nella notte

Connect on Linked in

Tornano i roghi di cassonetti a Palermo. Grande lavoro la notte scorsa per i vigili del fuoco intervenuti per spegnere cassonetti bruciati in diverse strade della città, tra Borgo Nuovo, Cep e Cruillas e in via Bonomo, vicino alla caserma del comando provinciale della guardia di finanza, dove le fiamme hanno danneggiato anche le auto in sosta.

In nottata un gruppo di ragazzini si è “divertito” ad appiccare roghi ai cassonetti pieni di immondizia. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per almeno sei incendi di cumuli d’immondizia. Le fiamme sono state appiccate in sequenza, uno dietro l’altro, a distanza di breve tempo. Così la centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco ha allertato le forze dell’ordine affinché pattugliassero le strade di Borgo Nuovo, Cep e Cruillas alla ricerca del gruppo di ragazzini piromani.

Altro intervento intorno alle 6 di questa mattina per un’auto in fiamme in via Francesco Bonomo, vicino alla caserma della guardia di finanza. Il militare,che si trovava a piantonare l’edificio, ha sentito un botto e un’esplosione. Non potendosi allontanare dal posto di guardia ha immediatamente allertato il 115.

I vigili del fuoco sul posto hanno trovato l’auto parcheggiata avvolta dalle fiamme. Il rogo è stato spento e la zona è stata messa in sicurezza. I carabinieri hanno poi appurato che l’incendio era partito dal rogo di un cassonetto per poi propagarsi all’auto.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2019/03/03/notte-di-incendi-a-palermo-cassonetti-bruciati-a-borgo-nuovo-camion-in-fiamme-in-via-bonomo-499424a7-3efe-434a-b14f-a06b9f6f1ad0/)