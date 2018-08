Rifiuti, la Regione Sicilia apre le porte ad aiuti da parte dei privati

La Sicilia nell’ambito della gestione rifiuti ha deciso di chiedere una mano di aiuto ai privati. Il dipartimento regionale rifiuti, per firma del proprio dirigente generale Salvatore Cocina, ha infatti pubblicato un avviso esplorativo con l’obiettivo di acquisire manifestazioni di interesse atte a favorire “la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici attivi in ambito nazionale e internazionale, che siano disponibili ad installare, su siti individuati dagli stessi o in collaborazione con le società di gestione (Srr) ricadenti nel territorio, impianti mobili per il trattamento della frazione umida compostabile”. Lo scopo sarebbe quello di andare a consentire il riciclo/recupero di tutte quelle sostanze organiche non utilizzate come solventi favorendone il riutilizzo sia come combustibile, sia come altro mezzo per produrre energia. E’ obiettivo della Regione Sicilia dunque promuovere la raccolta differenziata, ampliando l’offerta dei servizi di trattamento dell’umido, la calmierazione dei costi, e sopperendo alle attuali carenze riscontrabili in Sicilia Occidentale conseguenti alla chiusura/limitazione ai conferimenti avvenuta da parte di alcuni impianti nei confronti di diversi comuni.

Di Pietro Geremia