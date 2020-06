Connect on Linked in

Sembra che ci sia acqua inquinata nei serbatoi di Licata.

In seguito ad alcune analisi poste in essere dai sanitari dell’Asp pare che nel serbatoio Safarello, e nei punti rete di via Don Minzoni 37, via Carnevale 89 e via Gelasiano risultati alcuni parmetri non conformi ai valori ottimali.

Una volta venuto a conoscenza il primo cittadino licatese ha dunque emesso un’ordinanza di divieto di utilizzo potabile diretto alle zone Villaggio dei fiori, villaggio Agricolo e Playa della città marinara.