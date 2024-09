Un uomo senegalese di 56 anni è stato sorpreso dalla polizia mentre tentava di effettuare riparazioni su un’automobile parcheggiata in strada, senza alcuna autorizzazione ufficiale.

L’episodio si è verificato nella zona compresa tra via Di Prima e via Sada, a Catania, dove i residenti avevano segnalato movimenti sospetti legati a interventi di manutenzione automobilistica in spazi pubblici.

Gli agenti, intervenuti dopo diverse segnalazioni, hanno individuato l’uomo proprio mentre si preparava a operare su una vettura lasciata in sosta dal proprietario.

Nonostante fosse sprovvisto degli strumenti di lavoro al momento del controllo, l’automobile su cui intendeva intervenire è risultata priva di copertura assicurativa, aggravando la situazione.

Segnalazioni dei residenti e intervento delle forze dell’ordine

La polizia è stata allertata dai residenti, preoccupati per l’attività irregolare che si svolgeva regolarmente tra le vie Di Prima e Sada. Le riparazioni auto improvvisate in strada non solo rappresentano una violazione delle normative, ma creano anche disagi e pericoli per la circolazione e il decoro urbano.

Auto senza assicurazione e attività non autorizzata

Durante l’intervento, è emerso che il veicolo su cui l’uomo stava per lavorare era privo di assicurazione, circostanza che ha reso necessario ulteriori accertamenti.

Le autorità stanno valutando ulteriori sanzioni per il proprietario dell’auto. Il senegalese, privo di autorizzazioni per esercitare la professione di meccanico, rischia ora pesanti multe e sanzioni amministrative.