Il progetto civico «Ho fatto un sogno», che vede in campo associazioni e gruppi di volontariato di Sciacca, da ieri si pone un altro obiettivo: riqualificare la villetta del quartiere di San Michele e la piazzetta antistante, fuori le Mura di Vega.

Nello specifico, diverse associazioni e comitati civici si sono riuniti per dar vita a una raccolta fondi spontanea finalizzata alla sostituzione di parte della recinzione ormai in cattivo stato, che riguarda il Belvedere, con una ringhiera. Ieri prima tappa. Nuovo appuntamento domenica 7 aprile, dalle 10,30 alle 13,30. Le giornate sono caratterizzate da diversi laboratori e momenti musicali dedicati ai bambini.

«Ci sono tante piccole oasi di verde in città – dice Rosa Castagno, del gruppo di volontari impegnati nel progetto – che possono costituire un’attrazione per i turisti e per chi vive a Sciacca. In questa villetta di San Michele c’è una vista mozzafiato e noi vogliamo anche indurre l’amministrazione comunale a curare meglio questi spazi pure attraverso una maggiore sorveglianza».

Fonte: gds.it

( https://agrigento.gds.it/articoli/cronaca/2019/04/01/riqualificare-la-villetta-di-san-michele-a-sciacca-parte-la-raccolta-fondi-1bdef2b3-c5b0-4bbd-8140-470d4a68afa2/ )