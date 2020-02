Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Informiamo che è stata approvata l’aggiudicazione definitiva per la riqualificazione e concessione in gestione dell’impianto sportivo polifunzionale di via P.P.Pasolini e attigua villetta pubblica (partenariato pubblico-privato) Ad esserselo aggiudicato l’A.S.D. VIVAS di Canicattì, l’atto di riferimento è la D.D. n°.247/2020. La notizia è diramata dall’assessore alla Cultura, P.I. e Sport, Angelo Cuva.