Nel cuore del quartiere “San Berillo Nuovo” a Catania, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno intercettato le pericolose acrobazie di un giovane motociclista la notte del 2 dicembre scorso.

Il temerario ventiquattrenne, classe 1998, sfrecciava lungo Corso Indipendenza eseguendo evoluzioni rischiose su una moto da cross priva di targa. Ignorando la presenza di una pattuglia della Polizia di Stato, metteva a repentaglio la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

I poliziotti sono intervenuti prontamente, bloccando il giovane trasgressore e sottoponendolo a un controllo. Le indagini hanno rivelato l’assenza di patente e documenti di circolazione, risultando in una sanzione amministrativa per l’infrangimento delle norme stradali. La moto, priva di targa, è stata sequestrata per ulteriori verifiche al fine di identificarne il legittimo proprietario.

Un episodio che sottolinea l’importanza dei servizi straordinari di controllo del territorio per preservare la sicurezza pubblica.