Canicattì, riscossione delle pensioni: ecco il calendario

Connect on Linked in

Ecco il calendario dei turni dal 27 aprile al 2 maggio 2020 della riscossione pensioni per il mese di maggio:

– dalla A alla B riscuoteranno lunedì 27 aprile

– dalla C alla D martedì 28 aprile

– dalla E alla K mercoledì 29 aprile- dalla L alla P giovedì 30 aprile – dalla Q alla Z sabato 2 maggio.

Poste Italiane informa che anche le pensioni del mese di maggio saranno anticipate già a partire da oggi, 27 aprile. Il tutto per evitare gli assembramenti vietati in questo periodo di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. I turni di riscossione sono previsti fino al 2 maggio e saranno programmati per ordine alfabetico, in base alla lettera iniziale del cognome.

Questo il calendario relativo alle pensioni del mese di maggio:

I soggetti i cui cognomi iniziano con le lettere:

– dalla A alla B riscuoteranno lunedì 27 aprile

– dalla C alla D martedì 28 aprile

– dalla E alla K mercoledì 29 aprile

– dalla L alla P giovedì 30 aprile

– dalla Q alla Z sabato 2 maggio

Ricordiamo che:

– L’Ufficio Postale di LARGO AMENDOLA 6 sarà aperto il 27, 28, 29, 30 Aprile dalle 8.20 alle 19.05, sabato 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35;

– L’Ufficio Postale di VIA CARLO ALBERTO 160, aperto solo al mattino, osserverà questo orario: il 27, 28, 29, 30 aprile dalle 8.20 alle 13.35 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

– L’Ufficio Postale di VIALE DELLA VITTORIA 126 sarà aperto il 27 e 29 Aprile, solo di mattina, dalle 8.20 alle13.35. In questo caso il calendario sarà:

per i cognomi dalla A Dalla A alla K giorno 27

per quelli dalla L alla Z giorno 29

Inoltre, grazie all’importantissima convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, i pensionati di età pari o superiore a 75 anni che, normalmente, riscuotono la pensione in contanti, potranno evitare di recarsi negli Uffici postali incaricando, con apposita delega, i militari dell’Arma al ritiro, questi ultimi provvederanno infine alla relativa consegna a domicilio. Questa opportunità sarà valida fino a fine emergenza Covid.

Per la vostra sicurezza e quella dei vostri cari vi chiediamo di rispettare i turni previsti.