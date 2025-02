Tempi d’attesa per la Risonanza Magnetica: la vicenda

In questi giorni ha destato clamore la segnalazione dell’onorevole Carmelo Pace, che, tramite i propri canali social, ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica il caso di una signora affetta da una grave patologia, alla quale è stato comunicato che la Risonanza Magnetica di controllo sarebbe stata fissata per gennaio 2026. Una tempistica che, se confermata, risulterebbe estremamente lunga, soprattutto considerando la gravità della patologia.

La replica di Maurizio Galletto (CUP ASP di Agrigento)

Sul tema è intervenuto il responsabile del Centro Unico Prenotazioni (CUP) dell’ASP di Agrigento, dott. Maurizio Galletto, che ha tenuto a chiarire alcuni aspetti rilevanti della vicenda:

“Ci giunge notizia di una spiacevole vicenda portata a conoscenza della cittadinanza per il tramite dell’onorevole Carmelo Pace. Lo stesso narra, tramite le sue pagine social, le vicissitudini di una signora, affetta da una grave patologia, alla quale è stato comunicato che l’esame di controllo, necessario al fine del monitoraggio della sua patologia, verrà effettuato nel Gennaio 2026.”

Galletto premette di non disporre di dettagli certi sulla storia clinica e personale dell’utente e di potersi basare soltanto sul racconto dell’on. Pace. Tuttavia, specifica che, sulla base di quanto riferito, si tratterebbe di una risonanza magnetica di controllo, quindi non rientrante nelle prestazioni soggette ad abbattimento delle liste d’attesa né nei percorsi di tutela previsti per legge.

Possibili motivi del lungo rinvio

Il responsabile del CUP evidenzia inoltre come, da una verifica condotta in data odierna dalla Cabina Unica di Regia, sia emerso che:

“Possiamo presumibilmente dedurre che la paziente, al momento della prenotazione, abbia rifiutato la prima struttura disponibile ed abbia dunque accettato la data proposta per la struttura da lei richiesta. Ad oggi, infatti, la prima data disponibile risulta essere il 21 febbraio 2025, se si tratta di RM con mdc (mezzo di contrasto), e aprile 2025 se si tratta di RM senza mdc.”

L’abbattimento delle liste d’attesa: i risultati dell’ASP di Agrigento

Galletto sottolinea come l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si distingua positivamente nelle attività di abbattimento delle liste d’attesa per le prestazioni ritenute critiche, soprattutto per le Risonanze Magnetiche in primo accesso. Stando ai dati forniti:

“Nel mese di gennaio 2025 sono state totalmente abbattute per l’anno 2024 le liste d’attesa relative alle Risonanze Magnetiche in primo accesso.”

Il percorso Cur Oncologico

Per le prestazioni di controllo, l’ASP di Agrigento ha avviato, da dicembre 2024, un percorso chiamato Cur Oncologico, con l’attivazione di un numero telefonico diretto (0922/407365, attivo dalle 09:00 alle 12:00). Questo servizio è dedicato ai pazienti con esenzione 048 che devono:

Effettuare la prenotazione di una prestazione di controllo.

Anticipare una prenotazione già esistente, su indicazione del Medico di Medicina Generale (MMg) o dello Specialista Oncologo.

Ad oggi, circa 540 utenti hanno usufruito del percorso Cur Oncologico, l’80% dei quali per prenotazioni ex novo e il restante 20% per anticipi di prenotazioni già effettuate.

Secondo quanto dichiarato dal dott. Galletto:

“L’ASP di Agrigento è la prima Azienda Sanitaria Siciliana ad aver attivato questo servizio, suscitando l’interesse degli specialisti oncologi di tutta la regione, fornendo stabilità e sicurezza ai pazienti fragili.”

Come contattare la Cabina Unica di Regia (Cur)

Il dottor Galletto conclude sottolineando che, in caso di problematiche legate a prenotazioni o situazioni particolari, è possibile rivolgersi direttamente alla Cabina Unica di Regia dei tempi d’attesa, situata ad Agrigento in Viale della Vittoria 321.

“Ci duole che l’utente in questione si sia rivolta a una segreteria politica, non in grado di risolvere questa tipologia di problema, e che non abbia provato a contattarci. Vogliamo quindi sfruttare questa spiacevole vicenda per informare la cittadinanza: per qualsiasi problema del genere, potete contattare la Cabina Unica di Regia (Cur) di Agrigento.”

Consigli utili per le prenotazioni

Infine, l’ASP di Agrigento ricorda a tutti i cittadini l’importanza di:

Prenotare le prestazioni sanitarie subito dopo l’indicazione dello specialista , evitando di aspettare l’ultimo momento o di avvicinarsi troppo alla data della visita di controllo.

, evitando di aspettare l’ultimo momento o di avvicinarsi troppo alla data della visita di controllo. Verificare le possibili strutture disponibili prima di richiedere una data specifica, così da poter accorciare sensibilmente i tempi d’attesa.

Conclusioni

La vicenda dei lunghi tempi d’attesa per la Risonanza Magnetica di controllo presso l’ASP di Agrigento ha evidenziato l’importanza di conoscere e sfruttare i servizi dedicati, come il Cur Oncologico e la Cabina Unica di Regia. Grazie a questi canali, i pazienti con patologie gravi o oncologiche possono accedere a percorsi preferenziali che garantiscono maggiore rapidità e attenzione.

Per ulteriori informazioni o per segnalare problematiche analoghe, è consigliabile contattare direttamente gli uffici preposti, evitando di rivolgersi a strutture non competenti a risolvere le tempistiche di prenotazione.