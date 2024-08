Nove palermitani, di età compresa tra i 18 e i 46 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Francavilla di Sicilia in seguito a una violenta aggressione avvenuta presso il Parco Botanico e Geologico delle Gole dell’Alcantara.

Secondo le ricostruzioni, il gruppo aveva noleggiato dei quad per un’escursione, ma li ha utilizzati in modo improprio, come se fossero macchine degli autoscontro, causando disagi e mettendo in pericolo la sicurezza degli altri turisti presenti nel parco.

Al momento della riconsegna dei mezzi, le due guide turistiche responsabili del controllo hanno contestato i danni causati ai quad.

La situazione è degenerata quando le guide sono state aggredite fisicamente con calci, pugni e con i caschi in dotazione ai quad.

L’aggressione non si è limitata ai soli escursionisti, ma ha coinvolto anche parenti e amici del gruppo, presenti nel parcheggio. I carabinieri sono intervenuti prontamente, denunciando i responsabili per lesioni e danni alle persone e alle attrezzature.