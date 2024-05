Canicattì, un evento che ormai vanta una tradizione quasi trentennale e si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motocavalcate in Sicilia. Quest’anno, la manifestazione raggiunge la sua XVIII edizione e promette di essere memorabile.

L’evento si svolgerà secondo uno schema classico e collaudato: tutto inizierà e si concluderà presso l’Azienda Agrituristica Corte dei Monaci, situata nella contrada Cannarozzo.

I partecipanti avranno l’opportunità di iscriversi, prendere parte alla gara e, infine, rilassarsi con un pranzo conviviale che segnerà la fine della giornata.

Per aggiungere un tocco di conforto durante l’arduo percorso, è stato organizzato un ricco punto di ristoro in una località panoramica e accogliente, situata in un punto strategico del tracciato. Qui, i piloti potranno non solo rifocillarsi ma anche rifornire le loro moto di carburante.

Il percorso di quest’anno presenta significative novità: gran parte di esso è inedito e offre varie tipologie di fondo, progettato per essere scorrevole e accessibile a tutti.

Per i piloti più avventurosi, sono state previste varianti hard ed extreme, tutte studiate nei minimi dettagli per garantire una sfida equilibrata e appassionante.

Il Moto Club Canicattì, organizzatore dell’evento, ha messo particolare attenzione nella definizione di ogni dettaglio, mirando a garantire il massimo del divertimento senza mai trascurare la sicurezza dei partecipanti.

La sicurezza è una priorità assoluta, e ogni aspetto dell’evento è stato curato per assicurare che ogni pilota possa godersi la gara in totale tranquillità.

L’appuntamento è quindi fissato per il 19 maggio a Canicattì. Oltre 100 km di percorso attendono i piloti, pronti a lasciare il loro segno in un’altra pagina della lunga e illustre storia del Moto Club Canicattì. Non resta che avviare i motori e prepararsi a vivere un’avventura indimenticabile sulle colline siciliane.